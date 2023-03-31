0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe T2208 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken pırlanta su yolu küpe, zarafetiyle her tarza uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu tasarım, her kadının gözdesi olacak. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpe ile her ortamda farkınızı ortaya koyun.