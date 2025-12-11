0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9398 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüksü ve zarafeti en saf haliyle deneyimlemek isteyenler için tasarlanan bu parça, pırlantanın tüm görkemini boynunuza taşıyor. Berraklığı ve ışıltısıyla göz kamaştıran bu tektaş kolye, özel anlarınızın en değerli şahidi olmaya aday.