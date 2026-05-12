0.28 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük T10148 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,87 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Yuvarlak formun kusursuz estetiği, pırlantanın büyüleyici ışıltısıyla tamamlanıyor. Özel anlarınıza eşlik edecek ve stilinizi zarif bir şekilde vurgulayacak seçkin bir tasarımdır.