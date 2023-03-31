0.19 Karat Pırlanta Taşlı Kare Yüzük T3106 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın elegan ve zarif mükemmellik ile tasarladığı Pırlanta Trend Yüzük, sizlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu özel tasarım yüzük, her detayıyla dikkat çekiyor ve tarzınıza zarafet katıyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve uzmanlığı ile üretilen bu yüzük, sizlere eşsiz bir şıklık sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı mükemmelliğe taşımak için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.