Altın Baget Şahmeran Bileklik T3935 Altın, 14 Ayar, 2.10 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan ve modern tasarımıyla dikkat çeken Altın Baget Şahmeran Bileklik, zarafetin ve şıklığın simgesi haline geliyor. Bu benzersiz şahmeran ile tarzınızı tamamlayın ve her ortamda göz kamaştırın. Altın Baget Şahmeran ile kendinizi özel hissedin.