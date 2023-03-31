0.40 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T3290 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın modern ve zarif minimalizm anlayışıyla tasarlanan pırlanta tektaş prenses yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu eşsiz yüzük, her anınıza değer katarken, Lizay'ın kalitesi ve estetiğiyle de öne çıkıyor.