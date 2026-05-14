1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T10197 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.08 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Etkileyici görünümü ve kusursuz işçiliğiyle öne çıkan bu tamtur yüzük, lüksün zamansız yorumlarından biridir. Parmak boyunca devam eden ışıltı, her açıdan büyüleyici bir etki yaratıyor. Güçlü ve seçkin bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Bazı mücevherler yalnızca takılmaz, hatırlanır.