Altın Lotus Trend Kolye
Ürün Kodu : N174289
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18.904 TL
18.904 TL
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lotus Trend Kolye T9509
Altın, 14 Ayar, 1,93 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Suyun derinliklerinden doğup saflığa açılan lotus çiçeği, bu eşsiz kolyede altının görkemiyle yeniden çiçek açıyor. Kusursuz bir uyanışı ve içsel güzelliği temsil eden bu tasarım, sarı altının sıcak yansımalarıyla birleşerek büyüleyici bir aura yaratıyor. Kendini her gün yenileyen, kendi ışığını var eden kadınlar için tasarlanan bu parça, aynı zamanda ilham verici bir hediye seçeneği. Zarafetiyle boynunuzda açan ve hiç solmayacak bir mucize.
Altın Lotus Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.93 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Lotus Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Lotus Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın trende nasıl geri döndü?
5- Sarı altın 2000'lerin başından 2010'lara kadar beyaz altının gölgesinde kaldı; ancak 2018'den itibaren 'vintage-modern' estetiğin yükselişiyle güçlü biçimde geri döndü. 'Quiet luxury' ve bohem stil tutkunları sarı altını yeniden kucakladı. Sıcak tonu ve zamansız karakteri, klasik ve cesur kombinlere eşit uyum sağlamasını mümkün kılıyor.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Lotus Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.904 TL
18.904 TL
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