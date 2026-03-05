Altın Lotus Trend Kolye T9509 Altın, 14 Ayar, 1,93 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Suyun derinliklerinden doğup saflığa açılan lotus çiçeği, bu eşsiz kolyede altının görkemiyle yeniden çiçek açıyor. Kusursuz bir uyanışı ve içsel güzelliği temsil eden bu tasarım, sarı altının sıcak yansımalarıyla birleşerek büyüleyici bir aura yaratıyor. Kendini her gün yenileyen, kendi ışığını var eden kadınlar için tasarlanan bu parça, aynı zamanda ilham verici bir hediye seçeneği. Zarafetiyle boynunuzda açan ve hiç solmayacak bir mucize.