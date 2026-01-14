Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Kolye T9479 Altın, 14 Ayar, 15,46 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin lacivertin gizemli ışıltısı, altınla buluştuğunda asil bir kontrast doğuyor. Zincirin akıcı formu, taşların geceyi andıran tonlarıyla büyüleyici bir denge kuruyor. Sessiz ama güçlü bir zarafet arayanlara hitap eden özel bir tasarım. Asaletini ayrıntılarda saklayan unutulmaz bir dokunuş.