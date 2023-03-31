1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T3246 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.25 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve incelikle tasarlanmış Elegans İfadesi ile sunulan Pırlanta Tamtur Yüzük, sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Bu yüzük, Lizay'ın kalitesini ve estetiğini yansıtan özel bir tasarıma sahiptir. İnce incelikleriyle dikkat çeken bu yüzük, her anınıza zarafet katacak. Lizay'ın eşsiz ifadesiyle tasarlanan bu pırlanta yüzüğü, özel günlerinizde veya günlük hayatta şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenektir.