Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
Ürün Kodu : K008920
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19.244 TL
19.244 TL
PEŞİN FİYATINA 6.415 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3550
Altın, 14 Ayar, 1.97 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın nazar boncuklu bebek künye, zarif ve incelikli tasarımıyla dikkat çeken bir aksesuardır. Bebeğinizin güvenliği ve şansını simgeleyen bu özel künye, altın rengi ve nazara karşı koruyucu özelliğiyle öne çıkar. Bebeğinizin adını ve doğum tarihini taşıyan bu künye, hem anlamlı bir hediye seçeneği hem de güzel bir aksesuar olarak kullanılabilir. Şıklığı ve anlamı bir arada sunan bu bebek künyesi, sevdiklerinize özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.97 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 6.415 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.244 TL
19.244 TL
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