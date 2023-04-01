Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3550 Altın, 14 Ayar, 1.97 gr



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Altın nazar boncuklu bebek künye, zarif ve incelikli tasarımıyla dikkat çeken bir aksesuardır. Bebeğinizin güvenliği ve şansını simgeleyen bu özel künye, altın rengi ve nazara karşı koruyucu özelliğiyle öne çıkar. Bebeğinizin adını ve doğum tarihini taşıyan bu künye, hem anlamlı bir hediye seçeneği hem de güzel bir aksesuar olarak kullanılabilir. Şıklığı ve anlamı bir arada sunan bu bebek künyesi, sevdiklerinize özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.