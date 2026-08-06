Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02827
%0
24.072 TL
24.072 TL
PEŞİN FİYATINA 8.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik T10829
14 Ayar, Altın, 2.21 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dikdörtgen formun taşlı parıltısı ve altının sıcak dokusu... Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik, gündüzden geceye tüm bakışları ellerinize çeken göz alıcı bir imza.
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.072 TL
24.072 TL
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