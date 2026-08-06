Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02826
%0
25.092 TL
25.092 TL
PEŞİN FİYATINA 8.364 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik T10828
14 Ayar, Altın, 2.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
El hareketleriyle mükemmel bir uyum yakalayan Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik, hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu ve ışıl ışıl bir kullanım sunuyor.
Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.364 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.092 TL
25.092 TL
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