Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358035
%0
63.580 TL
63.580 TL
PEŞİN FİYATINA 21.193 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik T10371
Altın, 14 Ayar, 5,60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dikdörtgen detaylar, tasarıma ritim kazandırırken altının sıcak tonu güçlü bir denge oluşturuyor. Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilen bu parça, gösterişten uzak ama karakter sahibi bir stil sunuyor.
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 21.193 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.580 TL
63.580 TL
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