0.11 Karat Pırlanta Nazar Kolye T1837 Altın, 14 Ayar, 5.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafetin simgesi olan pırlanta trend kolye, İnka ifadesiyle birleşiyor. Bu eşsiz kolye, tarzınızı tamamlayacak ve her anınıza şıklık katacak. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve stilinize zarafet katın.