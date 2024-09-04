Altın Tasarım Küpe
Ürün Kodu : E1148768
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%0
48.192 TL
48.192 TL
PEŞİN FİYATINA 16.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Küpe T5169
Altın, 14 Ayar, 4.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yaratıcı formu ve ince işçiliğiyle öne çıkan bu tasarım, sade detaylarla modern bir görünüm sunar. Günlük şıklıkta fark yaratmak isteyenler için zarif ama dikkat çekici bir tamamlayıcıdır.
Altın Tasarım Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.95 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Tasarım Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 16.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.192 TL
48.192 TL
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