Altın At Kolye T1248 Altın, 14 Ayar, 2.01 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın at kolye, zarif ve minimalist bir ifadeyle rafine edilmiş bir takı parçasıdır. Bu şık kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir.