Altın Yılan Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147601
%0
16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yılan Zincirli Kıkırdak Küpe T10808
14 Ayar, Altın, 1.49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğadan ilham alan sembolleri piercing trendiyle buluşturan Altın Yılan Zincirli Kıkırdak Küpe, cesur ve tarz sahibi sevdikleriniz için unutulmaz bir hediye seçeneği.
Altın Yılan Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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