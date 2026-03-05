Altın Koala Trend Bileklik T9531 Altın, 14 Ayar, 1,16 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı altının sıcak ışıltısı, bileğinizde adeta bir şiir gibi akıp giden bu zarif tasarımla hayat buluyor. Günlük stilinize neşeli ve modern bir dokunuş katan bu minimal parça, sadeliğin içindeki güzelliği arayanlar için ustalıkla tasarlandı. Kendinizi ödüllendirmek veya sevdiklerinize tebessüm dolu bir anı armağan etmek için kusursuz bir seçenektir.