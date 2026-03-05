0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Yüzük T9546 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Blue Topaz Yarı Değerli

Ağırlık : 0,56 Karat

Kesim : Kalp Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en sakin tonu olan blue topaz, pırlantanın eşsiz ışıltısıyla birleşerek huzur veren bir güzellik sunuyor. Bu tektaş tasarımı, mavinin ferahlığını beyaz altının zarafetiyle harmanlayarak parmağınızda taze ve şık bir görünüm yaratıyor. Özel günlerinize renkli ve asil bir dokunuş katmak isteyenler için mükemmel bir seçim.