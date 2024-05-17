1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük
Ürün Kodu : DR141444
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64.464 TL
64.464 TL
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük T4891
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.39 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Green Quartz Lab.
Ağırlık : 1.13 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Enerjik renklerin buluştuğu bu tasarım, parmakta dikkat çekici bir iz bırakır. Farklı taşların ahenkli uyumu, modern bir duruş sergiler.
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.75 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.39 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan green quartz taş ise 1.13 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.464 TL
64.464 TL
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