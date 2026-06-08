0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Kolye
Ürün Kodu : DN58260
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62.400 TL
62.400 TL
PEŞİN FİYATINA 20.800 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Kolye T10284
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.94 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yuvarlak formun zamansız güzelliği, baget taşların modern çizgileriyle buluşarak eşsiz bir görünüm yaratıyor. Farklı kesimlerin uyumu tasarıma hem hareket hem de derinlik kazandırıyor. Zarif detaylarıyla yıllar boyunca değerini koruyacak özel bir parça.
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.800 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.400 TL
62.400 TL
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