2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe T2301 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.36 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçim olan Pırlanta Safir Küpe, saf ve parlak taşlarıyla dikkat çekiyor. Bu zarif tasarım, saflığıyla da öne çıkıyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz alıcı bir stil yaratmak için bu küpeyi tercih edebilirsiniz.