0.78 Karat Pırlanta Trend Küpe T2165 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, zarif inceliklerle süslenmiş bir mücevherdir. Bu zarif tasarım, her kadının stilini tamamlayacak ve ona sofistike bir görünüm katacaktır. Pırlantanın parlaklığı ve ışıltısı, herkesin dikkatini çekecek ve size özel bir tarz yaratacaktır. Bu küpe, özel günlerinizde veya günlük hayatta şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.