2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T5839 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.69 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 1.37 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrüdün büyüleyici yeşilini pırlantaların ışığıyla buluşturan bu küpe, asil ve göz alıcı bir şıklık sunar. Hem klasik hem de modern kombinlerde zarif bir tamamlayıcı olarak dikkat çeker.