Altın Düz Kadın Alyans
Ürün Kodu : M326370
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%0
31.212 TL
31.212 TL
PEŞİN FİYATINA 10.404 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Düz Kadın Alyans T10704
14 Ayar, Altın, 2.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sadelikten gelen zarafeti parmağınıza taşıyan Altın Düz Kadın Alyans, minimalist hatlarıyla öne çıkıyor. Evlilik anlarınıza değer katan bu zamansız modeli keşfedin.
Altın Düz Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.404 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.212 TL
31.212 TL
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