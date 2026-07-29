Altın Beyaz Sarmaşık Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : B364682
%0
22.984 TL
22.984 TL
PEŞİN FİYATINA 7.661 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beyaz Sarmaşık Taşlı Bileklik T10610
8 Ayar, Beyaz Altın, 3.24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
üyüleyici sarmaşık detaylarıyla göz alan bu nadide parça, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize zarafet dolu, unutulmaz ve son derece değerli bir jest yapmak için ideal.
Altın Beyaz Sarmaşık Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.661 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.984 TL
22.984 TL
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