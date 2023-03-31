1.96 Karat Pırlanta Baget Yüzük T581 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.93 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın izleri ince detaylarla buluşuyor! Pırlanta baget yüzük, zarif tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu özel yüzük, her anınıza değer katarken, şıklığınızı da tamamlıyor. İnce detaylarla işlenmiş olan bu yüzük, size benzersiz bir tarz sunuyor. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve elegansın izlerini taşımak için bu özel yüzüğü tercih edebilirsiniz.