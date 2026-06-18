0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
Ürün Kodu : DB02310
%0
95.016 TL
95.016 TL
PEŞİN FİYATINA 31.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik T10417
Rose Altın, 14 Ayar, 6,36 gr
Taş: Brown
Ağırlık: 0.63 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgileriyle dikkat çeken bu bileklik, plaka detayının sade şıklığını pırlantanın göz alıcı ışıltısıyla buluşturuyor. Işığı zarifçe yansıtan taşlar, tasarımın güçlü formuna sofistike bir dokunuş katıyor. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar uzanan zamansız bir şıklık sunuyor.
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
PEŞİN FİYATINA 31.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.016 TL
95.016 TL
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