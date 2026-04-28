0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9908 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Hafif ve zarif ışıltısıyla dikkat çeken bu yarımtur yüzük, günlük stilin en sade tamamlayıcılarından biridir. Pırlantaların ince yerleşimi, tasarıma dengeli bir parlaklık katıyor. Minimal görünümüyle her an kullanılabilecek zamansız bir parçadır. En sade dokunuşlar bile kalıcı bir iz bırakabilir.