0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T1931 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.22 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve modern pırlanta zümrüt kolye, tarzınızı rafine etmek için mükemmel bir seçimdir. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacaktır. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek sizi özel hissettirecektir. Kendinizi ifade etmek için mükemmel bir aksesuar olan bu kolye, herhangi bir etkinlik veya özel gün için ideal bir hediye seçeneğidir.