0.29 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3022 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : H

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : H

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu ince ve modern tasarıma sahip olan Pırlanta Beştaş Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenek olabilir. İnce detayları ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Siz de bu eşsiz parçayı koleksiyonunuza ekleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.