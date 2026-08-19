Altın Küp Zincir Kolye
Ürün Kodu : N176687
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%0
79.900 TL
79.900 TL
PEŞİN FİYATINA 26.633 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Küp Zincir Kolye T10883
Altın, 14 Ayar, 6.98 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Küp detayların sarsılmaz uyumunu altınla harmanlayan Altın Küp Zincir Kolye, sevdiklerinize hayatın her anında eşlik edecek zamansız ve anlamlı bir hediye.
Altın Küp Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 26.633 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
79.900 TL
79.900 TL
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