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0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing

Ürün Kodu : PC00726
%0
4.944 TL
4.944 TL
PEŞİN FİYATINA 1.648 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing T5599

Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.18 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.01 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak


Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Üçgen formlu bu minimal küpe, geometrik sadeliği ve zarif taş detayıyla stilinizi sade ama etkili bir biçimde tamamlar. Her kombinle kusursuz uyum sağlar.
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İade Koşulları

0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing Sıkça Sorulan Sorular

1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 0.18 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.01 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
4- Hediye olarak uygun mudur?
4- Tüm pırlanta ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Sevdiklerimizin özel günlerini hediye ile süslemek için güzel bir seçenektir.
5- Tragusların kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı vidalı sistem ile üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 1.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.944 TL
4.944 TL
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Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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