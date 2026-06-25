Altın Yusufçuk Kolye T10477 Altın, 14 Ayar, 0.87 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnceliğiyle büyüleyen yusufçuk figürü, özgürlüğü ve hafifliği zarif bir tasarımda buluşturuyor. Akıcı hatları sayesinde hareket hissi veren kolye, sade şıklığın ötesinde anlam taşıyan bir aksesuara dönüşüyor. Her kombine doğal bir zarafet katacak kadar yalın, unutulmayacak kadar özeldir. Zarafet bazen kanat çırpar.