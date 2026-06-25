Altın Yusufçuk Kolye
Ürün Kodu : N178987
%0
8.500 TL
8.500 TL
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yusufçuk Kolye T10477
Altın, 14 Ayar, 0.87 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnceliğiyle büyüleyen yusufçuk figürü, özgürlüğü ve hafifliği zarif bir tasarımda buluşturuyor. Akıcı hatları sayesinde hareket hissi veren kolye, sade şıklığın ötesinde anlam taşıyan bir aksesuara dönüşüyor. Her kombine doğal bir zarafet katacak kadar yalın, unutulmayacak kadar özeldir. Zarafet bazen kanat çırpar.
Altın Yusufçuk Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.500 TL
8.500 TL
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