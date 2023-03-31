0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3014 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sanatçı ile Pırlanta Beştaş Yüzük, Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla birleşiyor. Bu zarif yüzük, pırlanta taşlarıyla bezenmiştir. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim.