Altın Balık Sırtı İnce Zincir Bileklik T9533 Altın, 14 Ayar, 3,96 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en ince halini bileğinize taşıyan bu naif tasarım, teninizle bütünleşerek ipeksi bir his bırakıyor. Sarı altının asil duruşu, ince yılan zincir formunun akıcı yapısıyla buluşarak modern ve zarif bir görünüm yaratıyor. Diğer takılarınızla mükemmel bir uyum sergileyen bu parça, gündelik şıklığınıza hafif ama etkili bir ışıltı katıyor.