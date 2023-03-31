0.26 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye T1803 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif dokunuşların inceliği ile tasarlanmış, pırlanta trend kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir görünümü mükemmel bir şekilde tamamlamak için idealdir. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de mükemmel bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi online mağazamızda bulunan bu özel kolyeyi keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.