0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük T3054 Rose Altın, 14 Ayar, 1.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik ifadesiyle tasarlanan Pırlanta Trend Yüzük, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu eşsiz tasarım, her kadının tarzını tamamlayacak ve ona özel bir hava katacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu yüzük, değerli bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın estetik ifadesiyle bu muhteşem yüzüğe sahip olabilirsiniz.