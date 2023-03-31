0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR89586
%0
65.352 TL
65.352 TL
PEŞİN FİYATINA 21.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük T3054
Rose Altın, 14 Ayar, 1.84 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.34 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.09 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın estetik ifadesiyle tasarlanan Pırlanta Trend Yüzük, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu eşsiz tasarım, her kadının tarzını tamamlayacak ve ona özel bir hava katacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu yüzük, değerli bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın estetik ifadesiyle bu muhteşem yüzüğe sahip olabilirsiniz.
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.84 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.43 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.352 TL
65.352 TL
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