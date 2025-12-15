0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9410 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Her duruma uyum sağlayan bu tektaş küpeler, pırlantanın doğal ışıltısını her açıdan yansıtıyor. Günün her saatinde size eşlik edebilecek kadar çok yönlü ve dikkat çekici bir parıltı kaynağı.