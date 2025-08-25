Altın Nazar Boncuklu Yonca Bileklik T5965 Altın, 14 Ayar, 4,50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Nazar boncuğu ve yonca motifinin birleştiği bu bileklik, hem şans hem de koruyucu anlam taşır. Günlük hayatta zarif ve anlamlı bir dokunuş arayanlar için idealdir.