0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe T2305 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.48 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hazırlanan Şıklığın Özü ile Pırlanta Safir Küpe, her kadının hayallerini süsleyen bir parça. Bu küpe, pırlanta ve safirin mükemmel uyumunu bir araya getirerek, size eşsiz bir şıklık ve zarafet sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için bu muhteşem küpeyi tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu küpe, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim.