Altın Taşlı Trend Yüzük T9493 Altın, 14 Ayar, 1,73 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taşların ışığı adeta bir melodi gibi altın üzerinde akarak zarif bir bütünlük oluşturuyor. Sadeliğin içindeki ustalık, yüzüğe her ana uyum sağlayan zamansız bir kimlik veriyor. Günlük hayatın içinde bile özel hissettiren incelikli bir lüks anlayışı.