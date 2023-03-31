0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3230 Rose Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.32 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve sade tasarıma sahip olan Pırlanta Safir Yüzük, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel yüzük, her tarza uyum sağlayacak ve her anınıza değer katacak bir parça olacak.