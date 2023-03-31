Altın Oval Baget Küpe T58 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.42 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'un estetik vurgusuyla tasarlanan altın baget küpe modelleri, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpeler, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir kıyafeti tamamlıyor. Lizay'un eşsiz tasarımlarıyla özgün bir stil yaratmak isteyenler için ideal bir seçenek Şimdi Lizay'un altın baget küpe koleksiyonunu keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.