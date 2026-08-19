Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337323
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%0
34.680 TL
34.680 TL
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10891
14 Ayar, Altın, 2.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işığı mükemmel kıran taşların çekim gücü ve altının asil duruşu... Altın Taşlı Kadın Alyans, klasik alyans çizgisinin ötesine geçerek tüm bakışları toplayan ışıltılı bir imza.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.680 TL
34.680 TL
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