5.18 Karat Elmas Safir Küpe
Ürün Kodu : DE17124
%0
78.864 TL
78.864 TL
PEŞİN FİYATINA 26.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.18 Karat Elmas Safir Küpe T2119
Rose Altın, 8 Ayar, 7.73 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.52 Karat
Renk : W
Kesim : Elmas
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 4.51 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu elmas safir küpe, ışıltılı ve çağdaş bir seçenektir. Sizi şıklık ve zarafetle buluşturacak olan bu mücevher, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır.
5.18 Karat Elmas Safir Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 7.73 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki elmas taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 5.18 karat elmas taşı kullanılmaktadır. aşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
5.18 Karat Elmas Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 26.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.864 TL
78.864 TL
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