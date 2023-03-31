5.18 Karat Elmas Safir Küpe T2119 Rose Altın, 8 Ayar, 7.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : W

Kesim : Elmas



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 4.51 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu elmas safir küpe, ışıltılı ve çağdaş bir seçenektir. Sizi şıklık ve zarafetle buluşturacak olan bu mücevher, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır.