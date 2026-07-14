Altın Fil Kolye Ucu
Ürün Kodu : P135014
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%0
59.840 TL
59.840 TL
PEŞİN FİYATINA 19.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fil Kolye Ucu T10574
14 Ayar, Altın, 5.51 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın, bilgeliğin ve sadakatin simgesi, detaylı işçiliğin zarafetiyle buluşuyor. Sembolik değerinin sunduğu sıcaklık, tasarıma sevimli ve anlamlı bir hava katarken günlük kombinleri zenginleştiriyor. Adeta bir uğur gibi taşınacak özel bir dokunuş.
Altın Fil Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 19.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.840 TL
59.840 TL
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