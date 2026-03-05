0.62 Karat Pırlanta Emerald Ametist Yüzük T9548 Rose Altın, 14 Ayar, 1.86 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Ametist

Ağırlık : 0,53 Karat

Kesim : Emerald Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ametistin gizemli moru, rose altının romantik sıcaklığıyla buluşarak adeta büyülü bir hikaye anlatıyor. Dikdörtgen kesimin asaletini pırlantanın ışıltısıyla birleştiren bu parça, parmağınızda nadide bir mücevher kutusundan çıkmışçasına parlıyor. Hem ruhunuzu dinlendiren hem de göz kamaştıran bu yüzükle farkınızı her ortamda hissettirin.