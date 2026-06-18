0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
Ürün Kodu : DR98606
%0
50.136 TL
50.136 TL
PEŞİN FİYATINA 16.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük T10440
Rose Altın, 14 Ayar, 3.63 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgileri ve hareketli formuyla dikkat çeken bu üç taşlı yüzük, farklı olmayı sevenler için tasarlandı. Siyah taş detayları tasarıma derinlik katarken efektli yapısı yüzüğe dinamik bir görünüm kazandırıyor. Güncel stil anlayışını zarif detaylarla buluşturan özel bir parça sunuyor. Sıradanlıktan uzak duran seçimler her zaman fark edilir.
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.136 TL
50.136 TL
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