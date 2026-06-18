0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük T10440 Rose Altın, 14 Ayar, 3.63 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.13 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileri ve hareketli formuyla dikkat çeken bu üç taşlı yüzük, farklı olmayı sevenler için tasarlandı. Siyah taş detayları tasarıma derinlik katarken efektli yapısı yüzüğe dinamik bir görünüm kazandırıyor. Güncel stil anlayışını zarif detaylarla buluşturan özel bir parça sunuyor. Sıradanlıktan uzak duran seçimler her zaman fark edilir.